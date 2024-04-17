Акимат заплатит автовладельцу за разбитое из-за ямы на дороге стекло

Карагандинец подал в суд на госучреждение после того, как стекло его авто разбил камень, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в районным суде №2 Казыбекбийского района Караганды. Мужчина подал иск к Отделу коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города и аппарату акима района имени Казыбек би о взыскании материального ущерба.

23 марта 2023 года истец ехал по проспекту Бухар-Жырау на своем автомобиле. И в лобовое стекло прилетел камень, который отскочил из-под колес параллельно двигавшейся машины, наехавшей на яму.

"Отчетом об оценке рыночная стоимость восстановительного ремонта с учетом амортизационного износа определена в размере 341 220 тенге. Истец также указал, что в результате ненадлежащего исполнения ответчиками обязанностей по содержанию автомобильных дорог города ему причинен ущерб, который просил взыскать с ответчиков солидарно", – сообщили 17 апреля в пресс службе районного суда №2 Казыбекбийского района Караганды.

Решением суда иск удовлетворен.

"Удовлетворяя иск, суд пришел к выводу, что ответчиками надлежащее содержание автомобильных дорог города не было обеспечено", – пояснили в суде.

Решение суда вступило в законную силу.

16 апреля сообщалось, что в той же Караганде акимату придется возместить ущерб двум автовладельцам, на чьи машины упало дерево.