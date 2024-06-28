Мужчину придавило в смотровой яме гаража в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В городе Усть-Каменогорск по улице Б. Момышулы 40-летний мужчина упал в смотровую яму гаража и его придавило бетонной конструкцией, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: