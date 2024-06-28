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Мужчину придавило в смотровой яме гаража в Усть-Каменогорске

мужчину зажало бетонной конструкцией в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 20:34 Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В городе Усть-Каменогорск по улице Б. Момышулы 40-летний мужчина упал в смотровую яму гаража и его придавило бетонной конструкцией, сообщает Zakon.kz.

Помочь пострадавшему приехали сотрудники ДЧС ВКО. Мужчина находился в сознании.

"На месте происшествия пытались помогать и сотрудники полиции, а также местные жители. С помощью гидравлического инструмента спасатели подняли тяжелое перекрытие и аккуратно достали мужчину, передав врачам скорой помощи". Пресс-служба ДЧС ВКО
мужчину зажало бетонной конструкцией, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 20:34

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее сообщалось, что казахстанские пожарные помогли ежу выбраться из горящего дома.

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Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск 2024 год Спасатели
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