Мужчину придавило в смотровой яме гаража в Усть-Каменогорске
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В городе Усть-Каменогорск по улице Б. Момышулы 40-летний мужчина упал в смотровую яму гаража и его придавило бетонной конструкцией, сообщает Zakon.kz.
Помочь пострадавшему приехали сотрудники ДЧС ВКО. Мужчина находился в сознании.
"На месте происшествия пытались помогать и сотрудники полиции, а также местные жители. С помощью гидравлического инструмента спасатели подняли тяжелое перекрытие и аккуратно достали мужчину, передав врачам скорой помощи". Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее сообщалось, что казахстанские пожарные помогли ежу выбраться из горящего дома.
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