Пожарные срочно выехали на вызов: в Астане загорелся грузовик
Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе Сарыарка Астаны произошло возгорание грузового автомобиля. Сообщение о пожаре на улице Рябиновой поступило на пульт экстренной службы "112", передает Zakon.kz.
На место оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожарные подали огнетушащие вещества и приступили к ликвидации возгорания.
Благодаря действиям спасателей пожар удалось быстро потушить. Во время инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что перевернувшийся бензовоз вспыхнул на трассе в Шымкенте.
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