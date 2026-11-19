В районе Сарыарка Астаны произошло возгорание грузового автомобиля. Сообщение о пожаре на улице Рябиновой поступило на пульт экстренной службы "112", передает Zakon.kz.

На место оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожарные подали огнетушащие вещества и приступили к ликвидации возгорания.

Благодаря действиям спасателей пожар удалось быстро потушить. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что перевернувшийся бензовоз вспыхнул на трассе в Шымкенте.