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Законодательство РК

Грузовики с людьми застряли во время переправы через реку в Жетысуской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 20:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
30 июня в Ескельдинском районе в ущелье Кора в 70 км от города Текели сотрудниками оперативно-спасательного отряда МЧС были спасены четыре человека из трех грузовых автомобилей, а также 30 туристов, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, туристы при переходе через реку застряли без возможности самостоятельно добраться до берега.

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 20:16

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Также были переправлены через реку 30 человек, которые в составе туристической группы возвращались из водопада Бурхан-булак. Все спасенные были доставлены в г. Текели".Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, в медицинской помощи люди не нуждались.

Ранее сообщалось, что 12 алматинцев спасли пожарные из горящего двухэтажного дома.

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