Грузовики с людьми застряли во время переправы через реку в Жетысуской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
30 июня в Ескельдинском районе в ущелье Кора в 70 км от города Текели сотрудниками оперативно-спасательного отряда МЧС были спасены четыре человека из трех грузовых автомобилей, а также 30 туристов, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, туристы при переходе через реку застряли без возможности самостоятельно добраться до берега.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Также были переправлены через реку 30 человек, которые в составе туристической группы возвращались из водопада Бурхан-булак. Все спасенные были доставлены в г. Текели".Пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, в медицинской помощи люди не нуждались.
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