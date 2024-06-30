Грузовики с людьми застряли во время переправы через реку в Жетысуской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

30 июня в Ескельдинском районе в ущелье Кора в 70 км от города Текели сотрудниками оперативно-спасательного отряда МЧС были спасены четыре человека из трех грузовых автомобилей, а также 30 туристов, сообщает Zakon.kz.

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