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В Алматы загорелась шашлычная

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 10:25 Фото: скриншот видео
7 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы загорелась шашлычная, сообщает Zakon.kz.

Отдельно стоящее от основного ресторана помещение шашлычной горело на площади 30 кв. м.


"Силами МЧС угроза распространения огня на близрасположенные объекты снята в кратчайшие сроки. Огонь ликвидирован за 17 минут с момента поступления вызова", – сообщили в МЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В минувшую субботу, 6 июля 2024 года, в Алматы произошел пожар в банном комплексе "Теремок".

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