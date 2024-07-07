В Алматы загорелась шашлычная

7 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы загорелась шашлычная, сообщает Zakon.kz.

Отдельно стоящее от основного ресторана помещение шашлычной горело на площади 30 кв. м.





"Силами МЧС угроза распространения огня на близрасположенные объекты снята в кратчайшие сроки. Огонь ликвидирован за 17 минут с момента поступления вызова", – сообщили в МЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В минувшую субботу, 6 июля 2024 года, в Алматы произошел пожар в банном комплексе "Теремок".