В Алматы загорелась шашлычная
Фото: скриншот видео
7 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы загорелась шашлычная, сообщает Zakon.kz.
Отдельно стоящее от основного ресторана помещение шашлычной горело на площади 30 кв. м.
"Силами МЧС угроза распространения огня на близрасположенные объекты снята в кратчайшие сроки. Огонь ликвидирован за 17 минут с момента поступления вызова", – сообщили в МЧС.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В минувшую субботу, 6 июля 2024 года, в Алматы произошел пожар в банном комплексе "Теремок".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript