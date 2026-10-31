12 тысяч тонн сена загорелись в Туркестанской области

В Туркестанской области потушили крупный пожар, в результате которого загорелись около 12 тысяч тонн прессованного сена, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о возгорании в селе Кожатогай города Арысь поступило на пульт службы "112". Прибывшие на место пожарные установили, что на территории одного из ТОО открытым пламенем горели навес и прессованное сено общим объемом около 12 тысяч тонн.

Сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению пожара. Для ликвидации возгорания были задействованы подразделения МЧС, лесного хозяйства, а также силы Министерства обороны и местных исполнительных органов.

Благодаря совместным действиям всех привлеченных служб пожар удалось полностью ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС напомнили гражданам и руководителям сельскохозяйственных объектов о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности, особенно при хранении сена и других легковоспламеняющихся материалов.

Ранее три лесных пожара разгорелись в Казахстане за сутки.