События

В КНБ рассказали, сколько казахстанцев лишились свободы в июле за террористические преступления

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 10:22 Фото: Zakon.kz
В июле 2025 года по материалам Комитета национальной безопасности РК за террористические преступления осуждено 7 граждан Казахстана. Об этом 12 августа рассказали в пресс-службе КНБ, сообщает Zakon.kz.

В частности, судом Туркестана за участие в деятельности террористической организации за рубежом к 8 годам лишения свободы приговорен местный житель. Ранее он был задержан на территории иностранного государства и во взаимодействии с одной из партнерских спецслужб под конвоем депортирован в Казахстан.

За попытку убийства и пропаганду терроризма дополнительно к 9 годам лишения свободы приговорен приверженец радикальной идеологии, уже отбывающий наказание в исправительном учреждении Алматинской области.

Судами Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей, Алматы и Астаны за пропаганду терроризма и попытки выезда в зоны боевых действий за границей к срокам от 4 до 8 лет лишения свободы приговорены 5 граждан страны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 10:22
Купили квартиры и 4 авто: на востоке Казахстана выявили аферу с электроэнергией на миллиарды тенге

Ранее стало известно, что 10 августа 2025 года в Астану в сопровождении сотрудников КНБ доставлен гражданин Казахстана, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации. Ранее он был задержан в одной из ближневосточных стран. В отношении него расследуется уголовное дело по ст. 257 УК РК.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
