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Законодательство РК

В Жезказгане произошел пожар на фабрике

В Жезказгане произошел пожар на фабрике, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 21:00 Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили, что в Жезказгане на одной из фабрик произошло горение ленточного конвейера на площади 30 погонных метров, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, огонь ликвидирован в течение получаса.

Пострадавших нет, причина устанавливается.


Ранее сообщалось, что 8 июля в Алматинской области сгорел дом площадью в 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

В МЧС в очередной раз напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.

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Елена Вебер
Жезказган 2024 год Пожары
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