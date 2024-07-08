В Жезказгане произошел пожар на фабрике

Фото: pixabay

В МЧС РК сообщили, что в Жезказгане на одной из фабрик произошло горение ленточного конвейера на площади 30 погонных метров, передает Zakon.kz.

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