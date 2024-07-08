В Жезказгане произошел пожар на фабрике
Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили, что в Жезказгане на одной из фабрик произошло горение ленточного конвейера на площади 30 погонных метров, передает Zakon.kz.
По информации ведомства, огонь ликвидирован в течение получаса.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Ранее сообщалось, что 8 июля в Алматинской области сгорел дом площадью в 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
В МЧС в очередной раз напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.
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