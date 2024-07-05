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Повалил и душил: в Павлодаре парень получил срок за избиение своей девушки

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 20:54 Фото: pexels
В суде №2 Павлодара 5 июля рассмотрели уголовное дело в отношении парня, которого обвиняли в изнасиловании и избиении своей девушки, сообщает Zakon.kz.

Что установлено судом

  • М. и Н. встречались на протяжении полугода.
  • При очередной встрече в съемной квартире между ними произошел конфликт, в ходе которого М. нанес удары руками и ногами по голове и телу Н., после чего повалил и стал душить.
  • В результате потерпевшая была госпитализирована в больницу с различными травмами.
  • Находясь там, Н. обратилась в правоохранительные органы.

Решение суда

  • В части обвинения по причинению вреда здоровью суд в порядке ст. 340 УПК предоставил время прокурору для составления нового обвинительного акта по более тяжкому обвинению. Ввиду несоставления нового обвинительного акта суд рассмотрел дело в пределах предъявленного обвинения и признал виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
  • Обвинение в изнасиловании не нашло своего подтверждения (противоречивые показания, отрицательные результаты экспертиз), по нему принято решение об оправдании.

Почему и какое наказание назначил суд

  • С учетом отягчающего обстоятельства – совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, отрицательной характеристики личности М. назначено максимальное наказание, предусмотренное ст. 107 ч.1 УК, – 2 года лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, опротестован сторонами.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 17 июня в Павлодаре произошло шокирующее убийство. Взрослый мужчина по неизвестной причине перерезал горло другому человеку и спокойно сел отдохнуть.

Аймира Муксулова
Павлодар 2024 год
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