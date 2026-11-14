Подозреваемого в распространении радикальных идей задержали в Алматы

В Алматы 11 ноября задержали мужчину, подозреваемого в распространении экстремистской идеологии и разжигании религиозной розни, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, с 2024 года подозреваемый находился за границей, откуда распространял радикальные идеи. Он администрировал закрытые Telegram-группы, проводил онлайн-лекции и оказывал идеологическое влияние на своих последователей.

Ранее суд признал ряд его аудиолекций экстремистскими материалами из-за пропаганды терроризма и возбуждения религиозной розни.

Установлено, что мужчина получил религиозное образование в зарубежных теологических учебных заведениях. В 2024-2025 годах, используя авторитет среди единомышленников, он получил от них более 60 млн тенге.

После задержания 44-летнего подозреваемого следственные действия прошли в Алматы и Жамбылской области. Во время обысков изъяли религиозную литературу и рукописи с признаками экстремистской идеологии.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают все обстоятельства дела, возможных соучастников и других причастных лиц.

Ранее КНБ задержал 10 членов экстремистской группы.