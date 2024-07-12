Труба насоса для полива "поглотила" ребенка в Уральске – виновного не могут найти

В Уральске 12-летнего Амана Сейфоллу засосала водооткачивающая установка. Ее владельца не могут найти, сообщает Zakon.kz.

Поисками занимается инспекция "Жайык-Каспийского бассейна". По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Однако работа по откачке воды из реки продолжается. Кто ответит за гибель мальчика, пока неизвестно.

12-летний мальчик отправился на речку Деркул вместе с двоюродным братом. Аман нырнул, и его сразу стало затягивать в трубу насоса для полива дач. Несколько секунд мальчик пытался вынырнуть, но силы покинули. Взрослые поспешили на помощь, но спасти ребенка не удалось.

"Аман очень хорошо плавал, и этой трагедии с ним не случилось бы, если бы не насос. Обычно он ходил купаться с братом, но в этот раз пошел один. Тот пришел позже. А за этой установкой никто не следил. Люди не успели спасти сына, они даже не смогли вытащить его из воды", – рассказала корреспонденту телеканала "Астана" мама погибшего мальчика Мирамгуль Есетова.

Через несколько минут приехали спасатели, срезали трубу специальным устройством и вытащили тело ребенка. Они принялись оказывать первую медицинскую помощь, но было уже поздно. Приехавшие врачи констатировали смерть мальчика.

"Парень, стоявший рядом, говорит, что не мог помочь, ему не хватило сил. Он не мог вытащить ребенка, говорит, что в трубе должна быть сетка, ведь туда может попасть и рыба, и мусор. Отверстие очень большое", – сообщил дедушка ребенка Болат Есетов.

Причину смерти зафиксировали, как несчастный случай. До сих пор не установлен владелец водооткачивающей установки. Отсюда дачники берут воду из реки и поливают огород. Но это место не огорожено, не установлены и предупреждающие знаки. И, несмотря на это, здесь купаются люди.

"В инспекцию Жайык-Каспийского бассейна направлены письма для установления владельцев этих поливных труб. Многие из них находятся на территории поселка Деркул. Дач много, хозяев найти не могут. Бывают моменты, когда их ищут, спрашивают у родственников, пишут письма, но безуспешно", – сообщил глава отдела благоустройства Деркульского поселкового сельского округа.

По словам матери, пять лет назад это устройство "поглотило" еще одного купавшегося ребенка. Но тогда никого не привлекли к ответственности. Женщина говорит, что на месте ее сына может оказаться любой купающийся.

По данным сельского акимата, вдоль реки находится еще около десяти таких установок.





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