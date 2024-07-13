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Ребенок утонул в септике: воспитатель и директор взяты под домашний арест в Атырау

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 21:10 Фото: Zakon.kz
По решению суда от 12 июля директор и воспитатель детского сада города Атырау помещены под домашний арест, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным пресс-службы Атырауской областной прокуратуры, 10 июля в 11:05 в детском саду "Чебурашка" погиб четырехлетний ребенок. Он упал в канализационный колодец. В тот же день по указанию городской прокуратуры директор и воспитатель детского сада были задержаны и водворены в ИВС УП города Атырау.

"12 июля судом в отношении их избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до окончания судебных разбирательств", – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Уточняется, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее смерть ребенка, полицией начато досудебное расследование.

Ранее Zakon.kz сообщал о жуткой трагедии, произошедшей 10 июля в частном детском саду Атырау. Во время прогулки ребенок упал в канализационный септик и утонул.

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