Ребенок утонул в септике: воспитатель и директор взяты под домашний арест в Атырау

По решению суда от 12 июля директор и воспитатель детского сада города Атырау помещены под домашний арест, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным пресс-службы Атырауской областной прокуратуры, 10 июля в 11:05 в детском саду "Чебурашка" погиб четырехлетний ребенок. Он упал в канализационный колодец. В тот же день по указанию городской прокуратуры директор и воспитатель детского сада были задержаны и водворены в ИВС УП города Атырау.

"12 июля судом в отношении их избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до окончания судебных разбирательств", – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Уточняется, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее смерть ребенка, полицией начато досудебное расследование.

Ранее Zakon.kz сообщал о жуткой трагедии, произошедшей 10 июля в частном детском саду Атырау. Во время прогулки ребенок упал в канализационный септик и утонул.