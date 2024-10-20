На мотоциклистов напали с ружьем в горах Алматинской области

Очередной случай нападения на мотоциклистов произошел в Алматинской области. Молодые люди катались на эндуро по горам, когда в них начали стрелять, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором казахстанцы показывают дыры от пуль в колесах мотоциклов, распространилось в соцсетях. По словам эндуристов, мужчина был пьян и вооружен ружьем.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области корреспонденту Zakon.kz. рассказали, что 44-летнего подозреваемого задержали и поместили в ИВС:

"По факту хулиганских действий возбудили уголовное дело. Проводим комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего".

Напомним, аналогичный инцидент произошел в Алматинской области в июле 2024 года, когда чабаны избили мотоциклистов.