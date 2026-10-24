В Астане загорелись материалы на стройке

Столичным пожарным удалось ликвидировать возгорание строительных материалов на объекте, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в ночь на 24 октября 2026 года в районе Есиль на улице Хусейн бен Талал. Загоревшиеся строительные материалы находились в складском помещении, расположенном на втором этаже строящегося шестиэтажного здания.

"Площадь возгорания составила 4 кв. м. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили его дальнейшего распространения", – говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что пострадавших нет.

22 октября 2026 года в городе Щучинске Акмолинской области спасатели эвакуировали жителей многоэтажки из-за необычного возгорания.