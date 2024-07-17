Чиновник требовал от бухгалтера 380 млн тенге за покровительство

Бывший руководитель отдела образования Жетысуской области требовал от своей сотрудницы 380 млн тенге за покровительство, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области 17 июля рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 24 – ч. 4 ст. 366 УК).

Что установлено судом

Бывший руководитель отдела образования обнаружил крупное хищение бюджетных средств бухгалтером и ее двумя подельниками (в отношении них отдельное уголовное производство по факту хищения).

Пользуясь своим служебным положением, он потребовал от бухгалтера увольнения с занимаемой должности, либо взятку за покровительство в 380 млн тенге. Бухгалтер с подельниками собрали 200 млн тенге и передали их руководителю через его водителя. Позже, когда руководитель потребовал оставшуюся сумму взятки, бухгалтер обратилась в правоохранительные органы и руководитель был задержан при получении взятки в 80 млн тенге.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, материалами уголовного дела и другими собранными по делу доказательствами.

Почему и какое наказание назначил суд



Суд при назначении наказания учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающие – нарушение присяги госслужащего.

Санкция ч. 4 ст. 366 УК предусматривает наказание в виде штрафа от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо от 10 до 15 лет лишения свободы.

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 56 УК срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать 3/4 максимального срока или размера основного вида наказания.

Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 24 – ч. 4 ст. 366 УК. Он приговорен к 11 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что чиновников из сферы образования осудили за хищение 134 млн тенге в Алматинской области.

