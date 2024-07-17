Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чиновник требовал от бухгалтера 380 млн тенге за покровительство

Верховный Суд РК, суд, судебный процесс, судья , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 18:32 Фото: senate.parlam.kz
Бывший руководитель отдела образования Жетысуской области требовал от своей сотрудницы 380 млн тенге за покровительство, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области 17 июля рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 24 – ч. 4 ст. 366 УК).

Что установлено судом

  • Бывший руководитель отдела образования обнаружил крупное хищение бюджетных средств бухгалтером и ее двумя подельниками (в отношении них отдельное уголовное производство по факту хищения).
  • Пользуясь своим служебным положением, он потребовал от бухгалтера увольнения с занимаемой должности, либо взятку за покровительство в 380 млн тенге. Бухгалтер с подельниками собрали 200 млн тенге и передали их руководителю через его водителя. Позже, когда руководитель потребовал оставшуюся сумму взятки, бухгалтер обратилась в правоохранительные органы и руководитель был задержан при получении взятки в 80 млн тенге.
  • Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, материалами уголовного дела и другими собранными по делу доказательствами.

Почему и какое наказание назначил суд

  • Суд при назначении наказания учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающие – нарушение присяги госслужащего.
  •  Санкция ч. 4 ст. 366 УК предусматривает наказание в виде штрафа от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо от 10 до 15 лет лишения свободы.
  • При этом в соответствии с ч. 3 ст. 56 УК срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать 3/4 максимального срока или размера основного вида наказания.
  •  Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 24 – ч. 4 ст. 366 УК. Он приговорен к 11 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что чиновников из сферы образования осудили за хищение 134 млн тенге в Алматинской области. 

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
В Актобе мошенницы обманули свыше 170 человек, обещая работу в нефтяной компании
Голоса друзей и родственников
Голоса друзей и родственников – полицейские предупредили о новом способе мошенничества
&quot;Кызылординская Ронда Роузи&quot; устроила неравный бой и попала в объективы прохожих
"Кызылординская Ронда Роузи" устроила неравный бой и попала в объективы прохожих
Диана Абдуллаева
Жетысуская область 2024 год Приговоры Уголовный кодекс РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: