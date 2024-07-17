В горах Алматы из-за сильных осадков ожидается формирование склонового стока

Алматинцев предупредили о том, что 18 июля ожидается гроза, сильный ветер и даже град. А в период с 17 по 20 июля в горных районах возможно формирование склонового стока, а также возможны разливы рек и подтопления, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС напомнили жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по территории или непосредственной близости.

А также ДЧС не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями.

В ведомстве напомнили несколько простых правил поведения во время непогоды:

Если град застал вас в помещении, то держитесь как можно дальше от окон и не выходите из дома.



Если град застал вас на улице, то постарайтесь выбрать укрытие. Это может быть карниз дома, балкон либо остановочная конструкция. Если поблизости есть магазин или дом, в подъезде которого можно спрятаться, зайдите и переждите непогоду. В противном случае защитите голову от ударов градин при помощи подручных средств .



Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и то, что крупные градины могут ломать ветви деревьев, что может нанести вам дополнительные повреждения.

Ранее сообщалось, что вечером 17 июля в Жамбылской области произошел склоновый сток дождевых вод.

Вечером 16 июля непогода в Алматинской области привела к сходу грязевого потока в Кегенском районе. Поток снес с трассы грузовик.



15 июля, в селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за сильного дождя тоже сошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и три жилых дома.