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Законодательство РК

В ВКО потушили пожар в жилом доме за 37 минут

В ВКО потушили пожар в жилом доме за 37 минут, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 06:04 Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили что сегодня утром в Усть-Каменогорске в 5-ти этажном жилом доме произошел пожар. Загорелась мебель в квартире, передает Zakon.kz.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 37 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении ведомства.

Силами МЧС из дома эвакуировано шесть детей и 14 взрослых.


МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее 16 июля сообщалось о крупном пожаре на алматинской барахолке.

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