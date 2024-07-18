В ВКО потушили пожар в жилом доме за 37 минут
Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили что сегодня утром в Усть-Каменогорске в 5-ти этажном жилом доме произошел пожар. Загорелась мебель в квартире, передает Zakon.kz.
"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 37 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении ведомства.
Силами МЧС из дома эвакуировано шесть детей и 14 взрослых.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее 16 июля сообщалось о крупном пожаре на алматинской барахолке.
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