Иностранец выхватил из рук казахстанского таможенника сверток с наркотиками и проглотил его

Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) у гражданина Узбекистана на таможенном посту "Тажен", расположенном в Бейнеуском районе Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 18 июля 2024 года следует, что при досмотре легковой автомашины марки Lada Largus у гражданина 1991 г. р. обнаружен подозрительный сверток, обмотанный изолентой, зеленого цвета.

"При досмотре задержанный выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его. Он был доставлен в Центральную районную больницу, где ему проведена компьютерная томография желудка, где обнаружено инородное тело. По результатам судебной экспертизы в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размере общим весом 1,26 г", – говорится в распространенном сообщении.

В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств.

"Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит", – отметили в АФМ РК.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется", – заключили в АФМ РК.

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