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Грязевой поток в Жамбылской области: что там происходит

Грязевой поток в Жамбылской области: что там происходит , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 22:13 Фото: акимат Жамбылской области
В акимате Жамбылской области 19 июля сообщили, что в Кордайском районе интенсивно ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия, сообщает Zakon.kz.

В акимате отметили, что дворы поврежденных домов полностью очищены от мусора.

"В настоящее время реализуются работы по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры в сельских округах Бериктас и Соганды. 219 абонентов в селе Бериктас подключены к газу, в шести дворах проведены очистительные работы. Две бригады (10 человек, 5 единиц техники) в этом селе и три бригады (15 человек, две единицы техники) в населенном пункте Соганды наладили линии электропередачи. Все дома подключены к газу и электричеству", – говорится в сообщении.


Также сообщается, что "ҚазТрансГазАймақ" продолжает работы по восстановлению газопровода.

"Кроме того, 30 человек приняли участие в расчищении русла реки Какпатас от деревьев. Ведутся работы по ремонту моста на автодороге Соганды – Беткайнар", – рассказали в акимате.

17 июля в ряде сельских округов Кордайского района из-за сильного ветра и ливня в горной местности произошел склоновый поток. Потоком воды унесло 671 голову мелкого рогатого скота и 10 голов лошадей.

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