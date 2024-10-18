Знаменитый американский актер потерял 50 млн долларов из-за своего бухгалтера-мошенника

Аль Пачино в 70 лет лишился денег из-за махинаций своего бухгалтера, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в своих мемуарах "Sonny Boy". Пачино вспомнил, что в 2011 году его предупреждали, что его бухгалтеру, работавшему со многими знаменитостями, нельзя доверять.

В то же время актер:

платил огромные деньги за аренду большого шикарного дома в Беверли-Хиллз;

взял всю свою семью в путешествие по Европе, где летал на Gulfstream 550;

арендовал целый этаж отеля Dorchester в Лондоне.

"Я был на мели. У меня было 50 млн долларов, а потом – ничего. У меня была недвижимость, но у меня не было денег", – поделился актер.

Актер рассказал, что в кинобизнесе "10 млн долларов за фильм – это не 10 млн" Оказалось, что части этой суммы раздаются:

агенту;

юристу;

пиарщику;

налоговой.

Чистыми в кармане от 10 млн долларов остается 4,5 млн.

А любимчик нового поколения фанатов Тимоте Шаламе недавно снялся в роли известного музыканта.

