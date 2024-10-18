Знаменитый американский актер потерял 50 млн долларов из-за своего бухгалтера-мошенника
Фото: kinopoisk
Аль Пачино в 70 лет лишился денег из-за махинаций своего бухгалтера, сообщает Zakon.kz.
Об этом он рассказал в своих мемуарах "Sonny Boy". Пачино вспомнил, что в 2011 году его предупреждали, что его бухгалтеру, работавшему со многими знаменитостями, нельзя доверять.
В то же время актер:
- платил огромные деньги за аренду большого шикарного дома в Беверли-Хиллз;
- взял всю свою семью в путешествие по Европе, где летал на Gulfstream 550;
- арендовал целый этаж отеля Dorchester в Лондоне.
"Я был на мели. У меня было 50 млн долларов, а потом – ничего. У меня была недвижимость, но у меня не было денег", – поделился актер.
Актер рассказал, что в кинобизнесе "10 млн долларов за фильм – это не 10 млн" Оказалось, что части этой суммы раздаются:
- агенту;
- юристу;
- пиарщику;
- налоговой.
Чистыми в кармане от 10 млн долларов остается 4,5 млн.
А любимчик нового поколения фанатов Тимоте Шаламе недавно снялся в роли известного музыканта.
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