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Знаменитый американский актер потерял 50 млн долларов из-за своего бухгалтера-мошенника

Деньги, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 20:31 Фото: kinopoisk
Аль Пачино в 70 лет лишился денег из-за махинаций своего бухгалтера, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в своих мемуарах "Sonny Boy". Пачино вспомнил, что в 2011 году его предупреждали, что его бухгалтеру, работавшему со многими знаменитостями, нельзя доверять.

В то же время актер:

  • платил огромные деньги за аренду большого шикарного дома в Беверли-Хиллз;
  • взял всю свою семью в путешествие по Европе, где летал на Gulfstream 550;
  • арендовал целый этаж отеля Dorchester в Лондоне.
"Я был на мели. У меня было 50 млн долларов, а потом – ничего. У меня была недвижимость, но у меня не было денег", – поделился актер.

Актер рассказал, что в кинобизнесе "10 млн долларов за фильм – это не 10 млн" Оказалось, что части этой суммы раздаются:

  • агенту;
  • юристу;
  • пиарщику;
  • налоговой.

Чистыми в кармане от 10 млн долларов остается 4,5 млн. 

А любимчик нового поколения фанатов Тимоте Шаламе недавно снялся в роли известного музыканта.

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