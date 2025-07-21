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Происшествия

В Алматы склад разгорелся открытым пламенем

горящий в Алматы склад, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 10:38 Фото: ДЧС Алматы
В Алматы утром 21 июля 2025 года загорелся склад в Жетысуском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), в 09:52 силы и средства выехали по повышенному рангу на сообщение о горении склада по ул. Тобаякова. В 9:58 пожарные прибыли к месту.

Фото: ДЧС Алматы

"По прибытии установлено горение открытым пламенем склада, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. Руководство тушения пожара возглавляет начальник ДЧС, развернута работа оперативного штаба: создано три боевых участка, задействованы все службы взаимодействия города", – сообщили в ДЧС.

Тушение осложняется большой горючей загрузкой и тепловым излучением.

18 июля в Астане полностью сгорел рынок "Биг Шанхай", который тоже горел открытым пламенем к прибытию спасателей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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