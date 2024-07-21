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В Хромтау пожарные спасли 55 человек

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 06:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 15 июля в городе Хромтау Актюбинской области пожарные спасли 55 человек, в их числе 18 детей, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, произошло загорание личных вещей в трехэтажном жилом доме. Пожар ликвидировали за 31 минуту с момента поступления вызова. Силами МЧС с помощью трехколенной лестницы спасены 15 человек, в том числе шестерых детей. По лестничному маршу эвакуировано 40 человек, среди них 12 детей.

Накануне в Астане троих детей успели спасти очевидцы из горящего автомобиля, а в ЗКО ликвидировали пожар в гараже. Также 20 июля крупный пожар разгорелся в Астане в районе озера Талдыколь.

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