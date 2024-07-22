Казахстанке за 20 млн тенге пообещали устроить мужа директором крупного рынка Алматы

Жительница Алматинской области отдала 20 млн тенге аферисту, который пообещал устроить ее гражданского супруга директором крупного рынка Алматы. Полицейские задержали подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 июля 2024 года рассказал начальник Департамента полиции (ДП) Алматинской области Бауржан Аленов.

"Полицейскими областного управления по борьбе с организованной преступностью задержан мужчина, который обманным путем завладел 20 млн тенге жительницы Карасайского района. В ходе разбирательства установлено, что аферист взял деньги под предлогом решения вопроса о назначении гражданского супруга заявительницы на должность директора одного из крупных рынков мегаполиса", – написал он в Instagram.

По его словам, подозреваемый водворен в ИВС.

"По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается", – заключил Бауржан Аленов.

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