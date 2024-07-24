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Жителя Тараза на год лишили прав за езду с поддельными номерами

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 14:37 Фото: Zakon.kz
24 июля 2024 года инспекторы полиции Тараза при патрулировании остановили автомобиль Lada. За его рулем был 31-летний житель города, сообщает Zakon.kz.

При проверке документов полицейские выяснили, что государственный регистрационный номер машины задержанного был подделкой.

Водитель менял номера, чтобы его не могли зафиксировать камеры видеонаблюдения.


За содеянное жителя Тараза привлекли к административной ответственности. Арестовали на трое суток и лишили права управления транспортным средством на один год.

20 июля на казахстанско-кыргызской границе произошел похожий инцидент. Сотрудники ГКНБ КР остановили грузовой микроавтобус Volkswagen, груженный товарами народного потребления. При нем не было сопроводительных документов. 

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