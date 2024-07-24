Пограничники Кыргызстана задержали грузовик с контрабандой из Казахстана
Фото: ГКНБ РК
20 июля на казахстанско-кыргызской границе сотрудники ГКНБ КР остановили грузовой микроавтобус Volkswagen, груженный товарами народного потребления и без сопроводительных документов, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте "Каркыра Автодорожный" Иссык-Кульской области. За рулем находился гражданин Кыргызстана.
В микроавтобусе были мотоциклы, одежда и другие товары.
"Начаты следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к данному противоправному деянию, и определение суммы ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых и других отчислений". ГКНБ КР
Ранее на казахстанско-узбекистанской границе был обнаружен подземный тоннель протяженностью 310 метров.
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