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Пограничники Кыргызстана задержали грузовик с контрабандой из Казахстана

Пограничники Кыргызстана задержали грузовик с контрабандой из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 09:37 Фото: ГКНБ РК
20 июля на казахстанско-кыргызской границе сотрудники ГКНБ КР остановили грузовой микроавтобус Volkswagen, груженный товарами народного потребления и без сопроводительных документов, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте "Каркыра Автодорожный" Иссык-Кульской области. За рулем находился гражданин Кыргызстана.

В микроавтобусе были мотоциклы, одежда и другие товары.

"Начаты следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к данному противоправному деянию, и определение суммы ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых и других отчислений". ГКНБ КР

Ранее на казахстанско-узбекистанской границе был обнаружен подземный тоннель протяженностью 310 метров.

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