Осужденного экс-заместителя Карима Масимова подозревают еще по двум статьям

Осужденного бывшего заместителя Карима Масимова Даулета Ергожина подозревают еще по двум статьям, сообщает Zakon.kz.

В КНБ рассказали, что следствие в отношении Ергожина продолжается. В данное время его подозревают по признакам правонарушений, предусмотренных п. 3 ч.3 ст. 218 "Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем" и 4.4 ст. 366 "Получение взятки в особо крупном размере" УК РК.



В интересах следствия другие подробности не сообщаются.

24 апреля 2023 года суд вынес приговор Кариму Масимову. Его осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Ануар Садыкулов получил 16 лет лишения свободы, Даулет Ергожин – 15 лет лишения свободы, Марат Осипов – три года лишения свободы.

14 ноября стало известно, что в отношении Карима Масимова завели новые уголовные дела. По данным КНБ, его подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки.

