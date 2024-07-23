В Есике Алматинской области потушили пожар
Фото: МЧС РК
В городе Есик во дворе частного жилого дома произошло загорание навеса гаража и бани, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС пожар ликвидирован на площади 68 квадратных метра.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
Ранее сообщалось, что 23 июля в Алматы произошел крупный пожар в магазине.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript