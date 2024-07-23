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В Есике Алматинской области потушили пожар

В Алматинской области в одном из домов загорелась баня и гараж, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 03:38 Фото: МЧС РК
В городе Есик во дворе частного жилого дома произошло загорание навеса гаража и бани, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС пожар ликвидирован на площади 68 квадратных метра.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Ранее сообщалось, что 23 июля в Алматы произошел крупный пожар в магазине.


Елена Вебер
Алматинская область 2024 год Пожары
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