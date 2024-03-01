Падеж лошадей в Акмолинской области: на место выехали представители МСХ РК

И.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора, заместитель директора Департамента животноводства и ряд других специалистов выехали для проверки условий содержания сельскохозяйственных животных, а также изучения обстановки с кормами на местах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, в районе Биржан-Сал (с. Мамай), где в связи с неблагоприятными погодными условиями и обледенением пастбищных угодий затруднен выпас лошадей на тебеневке, от истощения пал молодняк и старые животные. Согласно данным базы ИСЖ, на учете в селе состоит 1116 голов лошадей.

По информации МСХ, основная часть населения перевела содержание животных в личные подворья. На выпасе находится только поголовье животных, владельцы которых проживают в городах и других населенных пунктах, а также владельцев, не принимающих мер по обеспечению кормами своих животных.

"В селе Жалгызкарагай (Аккольский район) на учете 1220 голов лошадей частного сектора и 290 голов КХ "Асхат". Из-за истощения животных и травм конечностей от корки льда не было возможности подогнать лошадей, находящихся на тебеневке, к населенному пункту для раздачи ослабленного поголовья владельцам. По словам местных жителей, пало 55 голов лошадей. В селе Карабулак (Степногорск) на учете состоит 4276 голов лошадей. Ситуация аналогичная. В Степногорском регионе – 14 375 голов лошадей. С начала зимы и по сегодняшний день по Степногорскому региону пало 42 головы лошадей". Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Отмечается, что при объезде районов специалистами зафиксирован падеж 13 голов.

Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов.

Фото: пресс-служба МСХ РК

По данным ведомства, для решения вопроса приняли следующие меры:



на стойловое содержание переведено 73,5 тыс. голов лошадей личных подсобных хозяйств;

на тебеневке с дневным выпасом находится 71,8 тыс. голов лошадей, которых на ночное время решено загонять в загоны с соответствующей подкормкой;

работает Оперативный штаб под руководством заместителя акима области;

на местах принимаются меры по обеспечению поголовья кормами: дополнительно подвозится сено, а также фуражное зерно, проводится ревизия остатков кормов в организованных агроформированиях для последующей реализации в сектор домашних хозяйств;

проводятся мероприятия по разрыхлению и удалению поверхностного слоя снежного покрова для обеспечения доступа к подножному корму.

Фото: пресс-служба МСХ РК

"В целом, по данным Управления ветеринарии Акмолинской области, по региону с декабря 2023 года по настоящее время зафиксирован падеж 117 голов лошадей, из которых состоят на учете только 27 голов лошадей. Остальные лошади от общего числа на учете не состоят, и их владельцы неизвестны", – заключили в пресс-службе.

28 февраля фермеры Акмолинской области обратились за помощью из-за массовой гибели лошадей. По данным СМИ, сельчане считают, что животные гибнут от голода прямо на пастбищах. Виной всему – морозы и бураны, которые оставили табуны на зимних выпасах без кормов.