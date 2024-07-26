Семерых полицейских уволили после смертельного ДТП в Актобе
Фото: Zakon.kz
Полицейский в Актобе совершил ДТП, в котором погибли два человека. После проверки семь сотрудников полиции, включая руководителей, были уволены, передает Zakon.kz.
О том, что был сбит велосипедист с пассажиром, сообщали в пресс-службе ДП области.
Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть двух или более лиц.
"Установлено, что 23 июля примерно в 00:50 водитель автомашины KIA, двигаясь по объездной дороге в районе п.Акжар-1, допустил наезд на велосипедиста с пассажиром", – говорится в сообщении.
Также в Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили, что по факту ДТП проводится досудебное расследование, водитель арестован.
"Проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей". Пресс-служба ДП Актюбинской области
Ранее стало известно, что в Карагандинской области в ДТП погибли два человека, еще 10 пострадали.
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