Семерых полицейских уволили после смертельного ДТП в Актобе

Полицейский в Актобе совершил ДТП, в котором погибли два человека. После проверки семь сотрудников полиции, включая руководителей, были уволены, передает Zakon.kz.

О том, что был сбит велосипедист с пассажиром, сообщали в пресс-службе ДП области.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть двух или более лиц.

"Установлено, что 23 июля примерно в 00:50 водитель автомашины KIA, двигаясь по объездной дороге в районе п.Акжар-1, допустил наезд на велосипедиста с пассажиром", – говорится в сообщении.

Также в Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили, что по факту ДТП проводится досудебное расследование, водитель арестован.

"Проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Ранее стало известно, что в Карагандинской области в ДТП погибли два человека, еще 10 пострадали.