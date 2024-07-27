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Грузовик сгорел в Атырау

горящий грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 10:40 Фото: МЧС РК
27 июля 2024 года в Атырау загорелся грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, пламя охватило фуру в микрорайоне Кара депо.

"Силами МЧС пожар ликвидирован за 20 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Также в МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру "112".

Утром 23 июля текущего года в Ауэзовском районе Алматы загорелся трактор.

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