Грузовик сгорел в Атырау
Фото: МЧС РК
27 июля 2024 года в Атырау загорелся грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, пламя охватило фуру в микрорайоне Кара депо.
"Силами МЧС пожар ликвидирован за 20 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
Также в МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру "112".
Утром 23 июля текущего года в Ауэзовском районе Алматы загорелся трактор.
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