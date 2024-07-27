Лидеров профсоюзной организации в Актау подозревают в вымогательстве

В Мангистауской области задержали подозреваемых в вымогательстве 5 млн тенге и шести автомобилей у руководства ТОО "АКТС", сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, в группировку входили лидеры профсоюзной организации, которые требовали платить им, иначе угрожали распространением определенных сведений и остановкой рабочего процесса.

"После передачи обозначенной суммы задержаны председатель общественного объединения и его помощник, а также посредник, задействованный в получении денег. При этом в кармане посредника и в его автомобиле изъято 12 свертков с веществом растительного происхождения, по которым назначена экспертиза", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Фото: Департамент полиции Мангистауской области

Фото: Департамент полиции Мангистауской области

Проводится досудебное расследование. Задержанные водворены в ИВС.

27 июля 2024 года в Алматинской области полицейские задержали предполагаемых участников ОПГ, которая орудовала на рынках Алматы и региона, занимаясь вымогательством.