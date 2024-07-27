Лидеров профсоюзной организации в Актау подозревают в вымогательстве
Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области задержали подозреваемых в вымогательстве 5 млн тенге и шести автомобилей у руководства ТОО "АКТС", сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, в группировку входили лидеры профсоюзной организации, которые требовали платить им, иначе угрожали распространением определенных сведений и остановкой рабочего процесса.
"После передачи обозначенной суммы задержаны председатель общественного объединения и его помощник, а также посредник, задействованный в получении денег. При этом в кармане посредника и в его автомобиле изъято 12 свертков с веществом растительного происхождения, по которым назначена экспертиза", – рассказали в пресс-службе ДП региона.
Фото: Департамент полиции Мангистауской области
Фото: Департамент полиции Мангистауской области
Проводится досудебное расследование. Задержанные водворены в ИВС.
27 июля 2024 года в Алматинской области полицейские задержали предполагаемых участников ОПГ, которая орудовала на рынках Алматы и региона, занимаясь вымогательством.
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