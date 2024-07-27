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Лидеров профсоюзной организации в Актау подозревают в вымогательстве

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 18:04 Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области задержали подозреваемых в вымогательстве 5 млн тенге и шести автомобилей у руководства ТОО "АКТС", сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, в группировку входили лидеры профсоюзной организации, которые требовали платить им, иначе угрожали распространением определенных сведений и остановкой рабочего процесса.

"После передачи обозначенной суммы задержаны председатель общественного объединения и его помощник, а также посредник, задействованный в получении денег. При этом в кармане посредника и в его автомобиле изъято 12 свертков с веществом растительного происхождения, по которым назначена экспертиза", – рассказали в пресс-службе ДП региона.
ОПГ, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 18:04

Фото: Департамент полиции Мангистауской области

ОПГ, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 18:04

Фото: Департамент полиции Мангистауской области

Проводится досудебное расследование. Задержанные водворены в ИВС.

27 июля 2024 года в Алматинской области полицейские задержали предполагаемых участников ОПГ, которая орудовала на рынках Алматы и региона, занимаясь вымогательством.

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Актау Мангистауская область 2024 год Вымогательство ОПГ
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