Стала известна площадь пожара в индустриальной зоне Шымкента, где горела сера

Кадры тушения серы в индустриальной зоне Шымкента показали в городском акимате. Пожар, который удалось ликвидировать утром 28 июля, распространился на площади 1200 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Возгорание случилось днем 27 июля. В тушении участвовали более 700 человек, 129 единиц техники и пожарный поезд КТЖ. Полностью ликвидировать огонь удалось лишь 28 июля в 05:30.

"Сейчас на месте продолжают работать специалисты, которые будут проводить все необходимые мероприятия для предотвращения возможных последствий и обеспечения полной безопасности. Причина возгорания пока неизвестна", – отметили в акимате города.

Напомним, на месте происшествия и до полной ликвидации пожара был организован оперативный штаб под руководством акима Шымкента Габита Сыздыкбекова.

Спасатели МЧС совместно с местными исполнительными органами провели работы по отсыпке инертными материалами и дегазации. Тушение осложнялось химической реакцией окисления серы. Пришлось эвакуировать более 300 человек, из них 200 детей. В данный момент все они вернулись домой.