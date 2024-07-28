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Законодательство РК

Из-за сена чуть не сгорело село в Актюбинской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 16:32 Фото: МЧС РК
В Актюбинской области пожарные успели спасти от огня целое село, которое могло пострадать из-за горящего сена, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что в одном из частных домов села Жарык на рассвете, 28 июля, вспыхнул пожар. Загорелось сено, которое местные жители не смогли бы потушить самостоятельно. Из-за ветра огонь распространялся очень быстро и мог перекинуться на весь населенный пункт.

"На территории находились порядка 30 рулонов сена. Огонь распространился на площади 500 кв.м. Причину возгорания устанавливают специалисты", – рассказали в ведомстве.
пожар, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 16:32

Фото: МЧС РК

Ранее стало известно о десяти пострадавших, которые получили ожоги и отравления после пожара на территории промышленной зоны в Шымкенте. Возгорание серы, начавшееся 27 июля, удалось потушить только к утру следующего дня.

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