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Тонны сена сгорели около села в Акмолинской области

Сено , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 19:52 Фото: ДЧС Акмолинской области
13 августа вблизи села Бестобе в прицепе сеновоза загорелось 10 тонн сена, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Акмолинской области, благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание полностью ликвидировано.

"Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 и 112", – добавили в ДЧС.

Ранее пожарным удалось предотвратить взрывы во время крупного пожара в кафе Алматы.

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