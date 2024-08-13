Тонны сена сгорели около села в Акмолинской области
Фото: ДЧС Акмолинской области
13 августа вблизи села Бестобе в прицепе сеновоза загорелось 10 тонн сена, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДЧС Акмолинской области, благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание полностью ликвидировано.
"Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 и 112", – добавили в ДЧС.
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