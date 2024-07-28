10 человек получили ожоги и отравления после горения серы в Шымкенте

О пострадавших во время горения серы на территории промзоны "Ордабасы" в Шымкенте рассказали в ДСЧ города, сообщает Zakon.kz.

Крупный пожар, из-за которого пришлось эвакуировать более 300 жителей близлежащих домов, случился в Енбекшинском районе Шымкента 27 июля. Ликвидировать возгорание удалось только к утру следующего дня.

"На открытой площадке территории ТОО KMG Supple Company загорелись технический газ и комовая сера. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, также сгорел легковой автомобиль Daewoo Jentra", – рассказали в ДЧС Шымкента.

С места пожара с признаками ожогов и отравления за медицинской помощью обратились 10 человек. Двоих госпитализировали, остальных врачи отпустили домой.

Ранее в акимате города поделились кадрами тушения серы в индустриальной зоне. Пожар распространился на площади 1200 квадратных метров.

Спасатели МЧС совместно с местными исполнительными органами провели работы по отсыпке инертными материалами и дегазации. В данный момент все эвакуированные местные жители вернулись домой.