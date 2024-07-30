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Атырауские полицейские спасли двухлетнего ребенка

полицейские спасли ребенка, застрявшего в лифте, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 21:41 Фото: polisia.kz
30 июля на пульт 102 поступило сообщение о том, что в Атырау малолетний ребенок застрял в лифте на восьмом этаже. На место выехали офицеры ЦОУ и был направлен патрульный экипаж, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции Акжол Кибатоллаев и Жантуре Алипкалиев услышали плач ребенка из лифта, где он остался один и, используя силу, открыли двери.

"Стражи порядка оперативно спасли двухлетнего малыша. Мать ребенка поблагодарила полицейских. Полиция предупреждает, что безопасность детей требует внимательности и ответственности". Пресс-служба МВД РК


Ранее сообщалось, что в Алматинской области спасли 25 детей из оздоровительного лагеря, которые потерялись в горах.

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