Четырехлетнего ребенка спасли в Караганде

Фото: скриншот видео

В Караганде на пульт 112 поступило сообщение что на шестом этаже многоэтажного дома в запертой квартире находится маленький ребенок. Спасатели немедленно выехали на место, сообщает Zakon.kz.

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