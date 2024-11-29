Четырехлетнего ребенка спасли в Караганде
Фото: скриншот видео
В Караганде на пульт 112 поступило сообщение что на шестом этаже многоэтажного дома в запертой квартире находится маленький ребенок. Спасатели немедленно выехали на место, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, малыш находился дома с бабушкой, которая ненадолго вышла в подъезд, а дверь захлопнулась.
"Огнеборцы используя автолесницу через балкон проникли в помещение, вскрыв пластиковое окно с использованием специального шанцевого инструмента. В одной из комнат действительно находился ребенок. К счастью, четырехлетнему малышу не потребовалась медицинская помощь и его передали родным". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок попал в беду в Астане.
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