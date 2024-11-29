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Законодательство РК

Четырехлетнего ребенка спасли в Караганде

помощь спасателей в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 20:33 Фото: скриншот видео
В Караганде на пульт 112 поступило сообщение что на шестом этаже многоэтажного дома в запертой квартире находится маленький ребенок. Спасатели немедленно выехали на место, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, малыш находился дома с бабушкой, которая ненадолго вышла в подъезд, а дверь захлопнулась.

"Огнеборцы используя автолесницу через балкон проникли в помещение, вскрыв пластиковое окно с использованием специального шанцевого инструмента. В одной из комнат действительно находился ребенок. К счастью, четырехлетнему малышу не потребовалась медицинская помощь и его передали родным". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок попал в беду в Астане.

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МЧС РК Караганда Карагандинская область 2024 год Спасатели
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