Пожарные не дали огню охватить крышу 17-этажного дома в Алматы

Утром 30 июля 2024 года в Алматы загорелась крыша 17-этажного дома в мкр. Самал. Прибывшие на место происшествия сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города оперативно потушили возгорание, сообщает Zakon.kz.

Пожарные расчеты по повышенному рангу прибыли на место через семь минут после вызова.

Специалисты установили, что горит обшивка вентиляционной системы и деревянного покрытия кровли на площади 8 кв. м.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

"Оперативно была обеспечена бесперебойная подача воды от внутреннего пожарного крана. Спасатели не допустили распространение огня по деревянному настилу крови, а также по вентиляционным каналам на нижние этажи". Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее сообщалось о другом происшествии. 29 июля 2024 года в элитной многоэтажке Алматы на 16-м этаже произошел пожар. К счастью, никто не пострадал.