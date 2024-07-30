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Пожарные не дали огню охватить крышу 17-этажного дома в Алматы

В Алматы горела крыша 17-этажного дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 11:31 Фото: Zakon.kz
Утром 30 июля 2024 года в Алматы загорелась крыша 17-этажного дома в мкр. Самал. Прибывшие на место происшествия сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города оперативно потушили возгорание, сообщает Zakon.kz.

Пожарные расчеты по повышенному рангу прибыли на место через семь минут после вызова.

Специалисты установили, что горит обшивка вентиляционной системы и деревянного покрытия кровли на площади 8 кв. м.

В Алматы горела крыша 17-этажного дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 11:31

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

"Оперативно была обеспечена бесперебойная подача воды от внутреннего пожарного крана. Спасатели не допустили распространение огня по деревянному настилу крови, а также по вентиляционным каналам на нижние этажи".Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее сообщалось о другом происшествии. 29 июля 2024 года в элитной многоэтажке Алматы на 16-м этаже произошел пожар. К счастью, никто не пострадал.

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Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба
Элитная многоэтажка загорелась в Алматы
Анастасия Московчук
Алматы Пожар 2024 год
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