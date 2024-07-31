Полицейские потушили пожар на крыше многоэтажки в Алматы
Фото: Zakon.kz
31 июля утром в полицию поступило сообщение о задымлении крыши жилого дома в Алматы, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, пожар произошел в одном из жилых домов микрорайона "Самал-2". На место выехали патрульные наряды "Буран-227" и "Буран-236".
"Визуально оценив ситуацию, полицейские поднялись на крышу дома и до приезда пожарных расчетов приняли меры по ликвидации клубов дыма, валивших из дымохода. Дом многоквартирный, густонаселенный, поэтому прежде всего инспекторы думали о безопасности жителей".Начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков
Прибывшие на место пожарные локализовали очаг задымления. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Элитная многоэтажка 29 июля загорелась в Алматы.
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