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Полицейские потушили пожар на крыше многоэтажки в Алматы

Полицейские до приезда пожарных потушили пламя на крыше многоэтажки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 19:10 Фото: Zakon.kz
31 июля утром в полицию поступило сообщение о задымлении крыши жилого дома в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, пожар произошел в одном из жилых домов микрорайона "Самал-2". На место выехали патрульные наряды "Буран-227" и "Буран-236".

"Визуально оценив ситуацию, полицейские поднялись на крышу дома и до приезда пожарных расчетов приняли меры по ликвидации клубов дыма, валивших из дымохода. Дом многоквартирный, густонаселенный, поэтому прежде всего инспекторы думали о безопасности жителей".Начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков

Прибывшие на место пожарные локализовали очаг задымления. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Элитная многоэтажка 29 июля загорелась в Алматы. 

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