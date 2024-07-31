Полицейские потушили пожар на крыше многоэтажки в Алматы

Фото: Zakon.kz

31 июля утром в полицию поступило сообщение о задымлении крыши жилого дома в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, пожар произошел в одном из жилых домов микрорайона "Самал-2". На место выехали патрульные наряды "Буран-227" и "Буран-236". "Визуально оценив ситуацию, полицейские поднялись на крышу дома и до приезда пожарных расчетов приняли меры по ликвидации клубов дыма, валивших из дымохода. Дом многоквартирный, густонаселенный, поэтому прежде всего инспекторы думали о безопасности жителей". Начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков Прибывшие на место пожарные локализовали очаг задымления. Причины возгорания устанавливаются. Ранее сообщалось о другом происшествии. Элитная многоэтажка 29 июля загорелась в Алматы. Читайте также Тело бизнесмена обнаружили в Акмолинской области Астанчане под видом покупателей угнали авто в Акмолинской области

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