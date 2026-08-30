В одном из городов Казахстана ночью загорелось кафе
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
31 августа в Жезказгане произошел ночной пожар в кафе, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС, оно располагается по ул. Алашахана на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Предварительно произошло возгорание мебели, а сама площадь возгорания составила пять кв. м.
"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и в течение получаса ликвидировали пожар, не допустив распространения огня", – говорится в сообщении.
Также спасатели вынесли один газовый баллон. Пострадавших нет.
30 августа в Алматинской области загорелся цех по производству пластиковых изделий.
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