ДТП большегузов на трассе Алматы – Талгар: умер один из пострадавших
Фото: Zakon.kz
Врачи Алматинской многопрофильной клинической больницы заявили о том, что один из водителей, пострадавших в аварии с участием грузовиков, погиб, сообщает Zakon.kz.
Медики выразили соболезнования родным погибшего.
"К сожалению пациент умер после операции в палате. Выражаем соболезнования родным и близким. Врачи сделали все что смогли, но травмы пациента были не совместимы с жизнью", – говорится в сообщении.
1 августа ДТП с большегрузами произошло в поселке Бесагаш Талгарского района. Оба водителя оказались в больнице. Врачи рассказали об их состоянии.
После жуткой аварии на трассе Алматы – Талгар образовалась многокилометровая пробка.
По факту ДТП возбудили уголовное дело.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript