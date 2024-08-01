ДТП большегузов на трассе Алматы – Талгар: умер один из пострадавших

Фото: Zakon.kz

Врачи Алматинской многопрофильной клинической больницы заявили о том, что один из водителей, пострадавших в аварии с участием грузовиков, погиб, сообщает Zakon.kz.

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