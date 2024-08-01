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ДТП большегузов на трассе Алматы – Талгар: умер один из пострадавших

пострадавший в ДТП водитель скончался после операции, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 00:17 Фото: Zakon.kz
Врачи Алматинской многопрофильной клинической больницы заявили о том, что один из водителей, пострадавших в аварии с участием грузовиков, погиб, сообщает Zakon.kz.

Медики выразили соболезнования родным погибшего.

"К сожалению пациент умер после операции в палате. Выражаем соболезнования родным и близким. Врачи сделали все что смогли, но травмы пациента были не совместимы с жизнью", – говорится в сообщении.

1 августа ДТП с большегрузами произошло в поселке Бесагаш Талгарского района. Оба водителя оказались в больнице. Врачи рассказали об их состоянии.

После жуткой аварии на трассе Алматы – Талгар образовалась многокилометровая пробка.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.

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