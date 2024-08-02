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В Алматы мальчик избил малышку в ясли-саду

В Алматы мальчик избил девочку в ясли-саду, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 10:48 Фото: рixabay
В ясли-садике Алматы произошел возмутивший казахстанцев инцидент: во время тихого часа мальчик с кулаками накинулся на девочку, и никто из взрослых не вмешался, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. 

"24.07.2024 г. мою дочь избили в детском садике №47 г. Алматы. Около 16:00 часов, придя в садик, сразу заметила, что ее лицо и губы были опухшие, в синяках, в полости рта образовалась большая гематома, а правая часть лица вообще не двигалась, так как опухло и онемело. Моя дочь сразу начала плакать, она не может объяснить, что произошло, потому что только учится говорить. Воспитательница и няня не смогли ответить на мой вопрос происхождения этих побоев (они даже не заметили этого), рядом сидящие дети рассказали, что мальчик по имени Т. (который на полгода старше) избил ее", – привел слова мамы малышки паблик КрисПи Алматы.

Женщина позвонила в скорую и полицию. 

"Врачи констатировали ушиб мягких тканей волосистой части головы и в области губы и лица. Видеозаписи показали, что Т. начинает избивать мою дочь, дочка стала плакать, но никто не пришел на помощь", – сообщила алматинка.

К публикации приложена почти шестиминутная запись с камеры наблюдения в детском саду. На ней видно, что мальчик несколько раз нависает над лежащей девочкой и с размаху бьет ее по лицу и голове. 

Редакция обратилась в полицию и Управление образования Алматы за комментариями. В последнем сообщили, что деятельность КГКП "Ясли-сад №47" проверит созданная группа мониторинга. Кроме того, объявлен строгий выговор воспитателю и помощнику воспитателя садика. 

"На момент инцидента воспитатель отсутствовала в спальной комнате в связи с подготовкой документов методической деятельности. Администрацией детского сада проведено внеплановое производственное совещание по охране жизни и здоровья воспитанников. В отношении воспитателя и помощника воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", – сообщили в Управлении образования Алматы.

Кроме того, записи с камер видеонаблюдения изъяты Департаментом полиции Алматы, ведутся следственные работы.

В Алматы это не первый подобный случай. В феврале 2024 года казахстанцев потряс случай с избиением детьми одногруппника.

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