Три человека из одной семьи утонули в Актюбинской области

3 августа в селе Жургенова Айтекебийского района утонули четверо: отец с детьми и их родственник, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось реке Иргиз. Как пишет местное издание "Диапазон", 39-летний мужчина утонул при попытке спасти своих детей и родственника. По данным ДЧС, дети на реке находились со взрослыми. Поисками тел занимались спасатели, полицейские и местные жители.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели страны просят всех без исключения строго соблюдать правила безопасности на воде.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также казахстанские спасатели рассказали, как защитить детей от травм и гибели.