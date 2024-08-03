Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Три человека из одной семьи утонули в Актюбинской области

Актюбинская область, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 04:57 Фото: пресс-служба МЧС РК
3 августа в селе Жургенова Айтекебийского района утонули четверо: отец с детьми и их родственник, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось реке Иргиз. Как пишет местное издание "Диапазон", 39-летний мужчина утонул при попытке спасти своих детей и родственника. По данным ДЧС, дети на реке находились со взрослыми. Поисками тел занимались спасатели, полицейские и местные жители.

Река, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 04:57

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели страны просят всех без исключения строго соблюдать правила безопасности на воде.

Река, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 04:57

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также казахстанские спасатели рассказали, как защитить детей от травм и гибели.

Читайте также

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика
Ребенок погиб от удара током в Алматинской области
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Двое мужчин погибли, упав в выгребную яму в Алматинской области
Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области
Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области
Алия Абди
Актюбинская область 2024 год Спасатели Реки Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов госпитализирован
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов госпитализирован
Гимнастика Серебро Парижа-2024
Париж-2024: видео выступления и награждения Наримана Курбанова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: