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В Алматы из окна 15-го этажа выпал трехлетний ребенок

В Алматы из окна 15-го этажа выпал трехлетний ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 12:32 Фото: pexels
Очередная трагедия произошла в Алматы. Статистика падения детей из окон продолжает стремительно расти. 2 августа 2024 года в Алатауском районе города из окна 15-го этажа выпала трехлетняя девочка. Она погибла, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы заявили, что по данному факту ведется следствие.

"Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы".Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, согласно информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сегодня, 3 августа 2024 года в Темиртау из окна третьего этажа выпал шестилетний ребенок. Его госпитализировали.

Ведомство в очередной раз делает заявление и обращается с просьбой к родителям!

  • Не оставляйте детей без присмотра!
  • Окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!
  • Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!
  • Никогда не используйте противомоскитные сетки – дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!

31 июля аналогичная трагедия произошла в том же Темиртау. Шестилетний ребенок выпал из окна шестого этажа. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

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