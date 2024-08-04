Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Крупный пожар в многоквартирном доме потушили в Балхаше

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 09:29 Фото: МЧС РК
Около четырех часов потребовалось сотрудникам МЧС для тушения крупного пожара в Балхаше. Огонь вспыхнул в двухэтажном доме ранним утром 4 августа, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя начальника городского УЧС Олега Грабовского, жильцы восьми квартир успели самостоятельно эвакуироваться из горящего здания, жертв и пострадавших удалось избежать.

"Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03:37. В тушении были задействованы 27 человек личного состава и шесть автоцистерн и одна автолестница", – рассказал Грабовский.

Накануне, 3 августа 2024 года, пожарный вынес газовой баллон из горящего дома в Астане.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В районе Туран города Шымкент на открытой автостоянке произошло загорание деревянного прицепа грузового автомобиля. Огонь перешел на стоящие возле него три автомобиля.

Читайте также

Бизнес-центры, деловые центры, новостройки, Алматы, лето
В Алматы ребенок выпал из окна второго этажа
Актюбинская область
Три человека из одной семьи утонули в Актюбинской области
Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика
Ребенок погиб от удара током в Алматинской области
Андрей Дюсупов
МЧС РК Балхаш Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов госпитализирован
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов госпитализирован
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: