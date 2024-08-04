Крупный пожар в многоквартирном доме потушили в Балхаше

Около четырех часов потребовалось сотрудникам МЧС для тушения крупного пожара в Балхаше. Огонь вспыхнул в двухэтажном доме ранним утром 4 августа, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя начальника городского УЧС Олега Грабовского, жильцы восьми квартир успели самостоятельно эвакуироваться из горящего здания, жертв и пострадавших удалось избежать.

"Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03:37. В тушении были задействованы 27 человек личного состава и шесть автоцистерн и одна автолестница", – рассказал Грабовский.

Накануне, 3 августа 2024 года, пожарный вынес газовой баллон из горящего дома в Астане.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В районе Туран города Шымкент на открытой автостоянке произошло загорание деревянного прицепа грузового автомобиля. Огонь перешел на стоящие возле него три автомобиля.