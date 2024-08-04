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Автомобили застряли в грязи: нескольким семьям понадобилась помощь спасателей в Костанае

МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 13:03 Фото: МЧС РК
Из грязевого плена освободили спасатели в Костанае семь автомобилей казахстанцев, которые возвращались после отдыха на озере Новозаливное, сообщает Zakon.kz.

Из-за дождя, прошедшего минувшей ночью, размыло грунт, в результате чего казахстанцы не смогли проехать домой. Автомобили застряли в грязи так сильно, что пришлось обращаться за помощью в МЧС.

"Сотрудники МЧС отбуксировали семь легковых автомобилей на очищенный участок дороги. Из грязевого плена вызволили 19 человек, в том числе троих детей. Они продолжили свой путь в Костанай. В медицинской помощи не нуждались", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Смертельное ДТП произошло утром 4 августа в Алматы на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Жамбыла. Девушка сбила двоих пешеходов, пытаясь припарковаться. Одна из пострадавших, которую автомобиль вдавил в дерево, скончалась в больнице.

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