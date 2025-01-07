#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Происшествия

Голова застряла: слишком любознательному мальчику из Семея понадобилась помощь спасателей

горшок, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 14:19 Фото: pixabay
Спасатели Семея пришли на помощь двухлетнему мальчику, который случайно надел на свою голову горшок, сообщает Zakon.kz.

Снять горшок самостоятельно малыш не смог. Не смогли это сделать и его родители. Пришлось вызывать сотрудников МЧС.

"На место происшествия прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС и с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм", – рассказали в пресс-службе министерства.

1 января 2025 года спасатели помогли доставить из зимовки больного годовалого малыша. Ребенка нужно было отвезти до скорой помощи в Абайской области.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы задержан мужчина, который ворвался в квартиру семейной пары и выстрелил в них
Происшествия
12:52, Сегодня
В Алматы задержан мужчина, который ворвался в квартиру семейной пары и выстрелил в них
25 человек спасли из горящей бани в Акмолинской области
Происшествия
12:22, Сегодня
25 человек спасли из горящей бани в Акмолинской области
Из России доставлены семь казахстанцев, пострадавших в ДТП под Самарой
Происшествия
11:20, Сегодня
Из России доставлены семь казахстанцев, пострадавших в ДТП под Самарой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: