Голова застряла: слишком любознательному мальчику из Семея понадобилась помощь спасателей

Спасатели Семея пришли на помощь двухлетнему мальчику, который случайно надел на свою голову горшок, сообщает Zakon.kz.

Снять горшок самостоятельно малыш не смог. Не смогли это сделать и его родители. Пришлось вызывать сотрудников МЧС.

"На место происшествия прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС и с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм", – рассказали в пресс-службе министерства.

1 января 2025 года спасатели помогли доставить из зимовки больного годовалого малыша. Ребенка нужно было отвезти до скорой помощи в Абайской области.