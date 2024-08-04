Бетонный забор разбили в Костанае для спасения щенка

Фото: пресс-служба МЧС РК

Костанайские спасатели пришли на помощь щенку, который застрял в бетонном заборе. Он хотел пролезть через решетку, но что-то пошло не так, сообщает Zakon.kz.

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