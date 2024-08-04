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Законодательство РК

Бетонный забор разбили в Костанае для спасения щенка

щенок, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 16:26 Фото: пресс-служба МЧС РК
Костанайские спасатели пришли на помощь щенку, который застрял в бетонном заборе. Он хотел пролезть через решетку, но что-то пошло не так, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о животном, которое не может выбраться из западни, поступило на пульт оперативно-спасательного отряда Житикары 4 августа.

"Прибывшие на место происшествия спасатели, используя средства малой механизации, откололи часть бетона, аккуратно освободив пленника. Животное не пострадало", – рассказали в пресс-службе МЧС.
щенок, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 16:26

Фото: МЧС РК

21 июля 2024 года в Абайском районе города Шымкент спасали корову, которая провалилась в яму. Сотрудники МЧС вытянули ее, обвязав веревкой.

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