Как спасали двух щенков в Таразе: видео
Фото: Zakon.kz
Спасатели МЧС помогли двум щенкам, застрявшим между бетонными плитами в микрорайоне Байтерек города Тараза, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о животных, оказавшихся в ловушке, поступило на пульт 112 ДЧС Жамбылской области днем. На место оперативно прибыли спасатели.
Для освобождения щенков специалисты использовали гидравлическое аварийно-спасательное оборудование.
В результате животных удалось безопасно извлечь из бетонного пространства.
Ранее сообщалось, что двое подростков заблудились в горах Алматинской области.
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