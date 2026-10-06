Как спасали двух щенков в Таразе: видео

Спасатели МЧС помогли двум щенкам, застрявшим между бетонными плитами в микрорайоне Байтерек города Тараза, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о животных, оказавшихся в ловушке, поступило на пульт 112 ДЧС Жамбылской области днем. На место оперативно прибыли спасатели.

Для освобождения щенков специалисты использовали гидравлическое аварийно-спасательное оборудование.

В результате животных удалось безопасно извлечь из бетонного пространства.

Ранее сообщалось, что двое подростков заблудились в горах Алматинской области.