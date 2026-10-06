#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
453.65
509.99
5.31
Происшествия

Как спасали двух щенков в Таразе: видео

Как спасали двух щенков в Таразе: видео, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 22:23 Фото: Zakon.kz
Спасатели МЧС помогли двум щенкам, застрявшим между бетонными плитами в микрорайоне Байтерек города Тараза, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о животных, оказавшихся в ловушке, поступило на пульт 112 ДЧС Жамбылской области днем. На место оперативно прибыли спасатели.

Для освобождения щенков специалисты использовали гидравлическое аварийно-спасательное оборудование.

В результате животных удалось безопасно извлечь из бетонного пространства.

Ранее сообщалось, что двое подростков заблудились в горах Алматинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
щенок застрял в Кызылорде
09:32, 11 октября 2025
Спасатели пришли на помощь застрявшему щенку
щенок, МЧС
16:26, 04 августа 2024
Бетонный забор разбили в Костанае для спасения щенка
Тараз, девочка, пластиковый горшок, спасатели
17:30, 23 августа 2026
Двухлетняя малышка из Тараза застряла головой в пластиковом горшке – видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
21:43, Сегодня
Максим Самородов высказался после ничьей Казахстана с Фарерскими островами
Фото: КФФ
21:36, Сегодня
Появился видеообзор матча Лиги наций УЕФА Казахстан - Фарерские острова
Фото: КФФ
21:30, Сегодня
Джон ван’т Шкип прокомментировал ничью Казахстана с Фарерскими островами
Фото: КФФ
21:14, Сегодня
Сборную Казахстана освистали в Астане после ничьей с Фарерскими островами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: