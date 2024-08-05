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Законодательство РК

Газовый баллон удалось вынести огнеборцу во время пожара в Кызылординской области

пожар в Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:40 Фото: пресс-служба МЧС РК
5 августа на территории частного жилого дома поселка Айтеке би Казалинского района загорелся контейнер, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, старший пожарный-спасатель Думан Жали из огня вынес газовый баллон объемом 50 л.

"Силами МЧС горение ликвидировано на площади 9 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении.
пожар в доме, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:40

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что частная баня вспыхнула в Акмолинской области.

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